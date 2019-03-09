الصحف الإماراتية: أمن واستقرار أفغانستان مهم للمنطقة.. عبدالله بن فهد آل ثاني: نظام الحمدين يسير نحو الهاوية.. قرقاش: عرقلة الحوثي للحل السياسي حقيقة أدركها العالم.. والاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية

الإمارات وكوريا تعززان التعاون بمجال الملكية الفكرية وفحص براءات الاختراع

واشنطن تدعو لفرض قيود صارمة على صواريخ إيران بريطانيا تلمح إلى عدم الانفصال الرئيس البرازيلي يجري مباحثات مع ترامب الشهر الجاري





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والدولية والإقليمية.





فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء على تغريدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حسابه في «تويتر»، أمس، إن «قيم التسامح والتآلف والتعايش مكونات أساسية للحياة في دولة الإمارات، واليوم الفرصة أمامنا لمشاركة هذه القيم مع العالم، حيث نستضيف 7000 رياضي عالمي في الأولمبياد الخاص، قدموا من أكثر من 190 دولة إلى مدن الإمارات المختلفة للاطلاع على موروثنا الثقافي من خلال برنامج المدينة المضيفة».





وتستضيف الدولة فعاليات الأولمبياد الخاص العالمي (أبوظبي 2019) لأصحاب الهمم خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الجاري، بمشاركة نحو 7000 رياضي و3000 مدرب قادمين من 192 دولة للمنافسة في 24 رياضة مختلفة.





كما ذكرت صحيفة البيان أن دولة الإمارات أكدت أن من واستقرار أفغانستان يعد أمرًا مهمًا لاستقرار المنطقة والإقليم. جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في اجتماع «قلب آسيا - عمليه إسطنبول»، الذي عقد في العاصمة التركمانية عشق آباد وترأس الاجتماع جمهورية تركمانستان وجمهورية أذربيجان.





وقال رئيس وفد الدولة المشارك في الاجتماع أحمد الهاملي، مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الإمارات .





وفي إطار علاقاتها المتميزة والوطيدة مع أفغانستان تولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان والمنطقة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأفغاني الذي عانى من ويلات الحروب والصراعات.





وركزت صحيفة الوطن على توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية لتعزيز التعاون بمجال الملكية الفكرية و فحص طلبات براءات الاختراع في الإمارات.





شهد توقيع المذكرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فيما وقعها سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة بارك وون- جو مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.





عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الخليج إلى تأكيد الشیخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن النظام القطري یسیر نحو الهاویة في ظل سیطرة النظامین الإیراني والتركي علیه، مشيرا إلى أن نظام الحمدين يستخدم جماعة الإخوان الإرهابية كأداة یحركها لزعزعة الأمن في الخلیج والدول العربیة.





ولفت آل ثاني في حوار مع صحيفة «عكاظ»السعودية، إلى أن 80% من الأسرة الحاكمة في قطر یرفضون السیاسة القطریة، مشیرًا إلى أن الحاكم الفعلي لقطر هو حمد بن خلیفة وابنه تمیم مجرد واجهة، مشددا على أن «حمد بن خلیفة» مسكون بعقدة تجاه السعودیة، كما أنه حاقد علیها وله أهداف انتقامیة من الریاض.





كما ركزت صحيفة البيان على تأكيد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوثي لا يزال المعرقل للحل السياسي في اليمن، وهو ما أدركه المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذلك المبعوث الحالي مارتن جريفيث.





وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: اكتشف المبعوث الأممي السابق ولد الشيخ أحمد مبكرًا أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي جريفيث هذه الحقيقة، مبعث قلقنا الأساسي هو إطار استوكهولم ومستقبل العملية السياسية، واتفاق انسحاب الحوثي من الحديدة والموانئ. وأعلنت قبائل حجور في محافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد الحوثيين، انطلاقًا من غرب كشر. وأكدت مصادر محلية أن 4 من مشايخ حجور، تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، مشيرة إلى حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.





و دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة حوثية مسيرة بمواصفات إيرانية جنوب السعودية فوق أبها، ونتج عن ذلك إصابة أربعة مدنيين.





وذكرت صحيفة الخليج ان الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية حيث استشهد فلسطيني، وأصيب العشرات، أمس، إثر قمع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، في جمعة «المرأة الفلسطينية» وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد فلسطيني، وإصابة 42 آخرين برصاص الاحتلال، بينهم أربعة مسعفين، وامرأتان و15 طفلًا وصحفيان، بإصابات مختلفة، واستنكرت الوزارة تعمّد استهداف قوات الاحتلالِ الطواقمَ الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في حمايتها وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني.





وقالت صحيفة الخليج أن الولايات المتحدة كررت، مساء أول امس الخميس، مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.





وجاء في رسالة وجّهها السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة «نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».





دوليا، ذكرت صحيفة البيان أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طالبت أمس الاتحاد الأوروبي ببذل «جهد إضافي» في المفاوضات للانتهاء من اتفاق بريكست في الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أسابيع، موضحة أن بلادها قد لا تنفصل أبدًا عن الاتحاد الأوروبي إذا لم تقدّم لها بروكسل المساعدة الآن.





وتأتي مطالبة ماي المحاصرة، بروكسل بمزيد من التنازلات مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عامًا من انضمامها إليه، ومع ترتيبات قليلة جدًا لمرحلة ما بعد الخروج.





وأوضحت البيان ان سلطات الطوارئ أعلنت أن حرائق الغابات المحتدمة عبر ولاية فيكتوريا الأسترالية منذ أسبوع دمرت أكثر من 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر في الوقت الذي مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة.





ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى خلال هذه الحرائق.





وأفادت صحيفة الاتحاد أن البيت الأبيض قال في بيان إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 19 مارس، ومن المتوقع أن يناقش مع الرئيس دونالد ترامب موضوعات من بينها الوضع في فنزويلا.





ويبدي بولسونارو عجابه علنًا بترامب، وتحدث الزعيمان خلال اتصال هاتفي عقب فوز بولسونارو في الانتخابات في أكتوبر عن "التزام قوي بالعمل جنبًا إلى جنب" بشأن قضايا تؤثر على البلدين، وحتى قبل توليه الرئاسة في يناير تعهد بولسونارو بمعارضة الحكومة الفنزويلية حيث دفعت أزمة اقتصادية ملايين الأشخاص إلى الهروب منهم كثيرون إلى البرازيل المجاورة.





وقد ذكرت الصحيفة أيضا أن وزارة العدل الأميركية وجهت يوم الجمعة، لوزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي، اتهامات بانتهاك العقوبات.





وقالت الوزارة إن العصامي، وهو أيضًا نائب سابق لرئيس فنزويلا، انتهك العقوبات المفروضة عليه منذ عامين.





كما وجهت اتهامات إلى شريكه التجاري الفنزويلي سامارك لوبيز بيلو وأربعة آخرين، من بينهم أمريكيان، ساعدوا الرجلين في تجنب العقوبات.





وقالت الوزارة إن العصامي انتهك العقوبات من خلال استخدام شركات أميركية لحجز طائرة خاصة للقيام برحلات خارجية، من بينها رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير.





في 29 يناير 2017 أطلق بيسونيت النار على نحو 40 رجلا و4 أطفال بعد الصلاة في القاعة الكبرى بالطابق الأرضي للمسجد مما أدى إلى مقتل ستة رجال وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.





قالت البيان أن الكندي، الذي حكم عليه بالسجن 40 عاما إثر إدانته بقتل ستة مصلين في مسجد في كيبيك عام 2017، قد استأنف الحكم الصادر بحقه، وفق ما ذكرت تقارير محلية الجمعة.



