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رياضة

أرقام سمير كمونة مع جمهورية شبين قبل مواجهة الترسانة

السبت 09/مارس/2019 - 12:46 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد سمير كمونة المدير الفني لفريق جمهورية شبين، لمواجهة شرسة أمام منافسه الترسانة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وتولي كمونة المهمة التدريبية لفريق جمهورية شبين قبل مواجهات الجولة الـ18 بعد رحيل محمد عامر الذي تلقي هزيمة قاسية من فريق الزرقا بنتيجة هدف دون رد .

ولعب سمير كمونة 4 مواجهات كمدير فني لفريق جمهورية شبين، واستطاع تحقيق الفوز في واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر مباراة أمام فريق اف سي مصر .

وعلى الرغم من النتائج المتواضعة للفريق إلا أن سمير كمونة استطاع انتشال فريق جمهورية شبين من قاع الجدول وإبعاده عن مراكز الخطر والهبوط لدوري القسم الثالث حيث حقق الفوز في أول لقاء أمام فريق منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد .

وبعدها تعادل مع فريق المريخ سلبيا وتعرض لخسارة واحدة أمام المتصدر الحالي اف سي مصر وتعادل مع كوكاكولا الجولة الماضية .

سجل الفريق تحت قيادة كمونة 4 أهداف بينما استقبلت شباكه 3 أهداف ويحتل الفريق المنوفى المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 26 نقطة .

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