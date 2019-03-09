الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

نجح مجلس ادارة النادي الإسماعيلي في الحصول على موافقة محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الدراويش، بخصوص ضمه نهائيًا عقب انتهاء إعارته.



وكان "دونجا" انتقل إلى صفوف الإسماعيلي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



ويحق للدراويش الحصول على خدمات "دونجا" نهائيًا من الزمالك في حال الحصول على موافقة اللاعب والزمالك، مقابل سداد مبلغ ٤ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، حسب العقد المبرم بين الثلاثة أطراف.



ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الإسماعيلي في التحدث مع نظائرهم في الزمالك، لإبداء رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء فترة الإعارة.



ولم يشارك “دونجا” في الموسم الحالي مع الزمالك، إذ يعتمد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء على الثنائي طارق حامد، والتونسي فرجاني ساسي بشكل أساسي في وسط الملعب، الأمر الذي أدى إلى خروجه من حسابات الخواجة.



وكان “دونجا” طلب من نادي الزمالك ، الموافقة على إعارته للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد، للحفاظ على حالته الفنية والبدنية، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مسئولي القلعه البيضاء.