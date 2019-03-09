ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

السبت 09/مارس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
ملك موسى
نجح مجلس ادارة النادي الإسماعيلي في الحصول على موافقة محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الدراويش، بخصوص ضمه نهائيًا عقب انتهاء إعارته.

وكان "دونجا" انتقل إلى صفوف الإسماعيلي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحق للدراويش الحصول على خدمات "دونجا" نهائيًا من الزمالك في حال الحصول على موافقة اللاعب والزمالك، مقابل سداد مبلغ ٤ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، حسب العقد المبرم بين الثلاثة أطراف.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الإسماعيلي في التحدث مع نظائرهم في الزمالك، لإبداء رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء فترة الإعارة.

ولم يشارك “دونجا” في الموسم الحالي مع الزمالك، إذ يعتمد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء على الثنائي طارق حامد، والتونسي فرجاني ساسي بشكل أساسي في وسط الملعب، الأمر الذي أدى إلى خروجه من حسابات الخواجة.

وكان “دونجا” طلب من نادي الزمالك ، الموافقة على إعارته للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد، للحفاظ على حالته الفنية والبدنية، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مسئولي القلعه البيضاء.

ترشيحاتنا

محسن صالح عن ميدو: قائد شجاع وموهوب

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو

اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل اجتماعه الرسمي

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

ماني صاحب هدف الشهر في ليفربول

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

أبطال أهملهم التاريخ.. عبد الرحمن فهمي فتوة الغلابة في ثورة 1919

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟