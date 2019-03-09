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أخبار العالم

أزمة جديدة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب التأشيرات

السبت 09/مارس/2019 - 05:40 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رشا عبدالوهاب
كشفت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن أن المواطنين الأمريكيين سوف يحتاجون إلى تأشيرة جديدة لدخول 26 من الدول الأوروبية بداية من 2012، وتتضمن هذه الدول إسبانيا وفرنسا واليونان وألمانيا وإيطاليا وبولندا. 

وأشارت الشبكة إلى أن إعلان الدول الأوروبية عن هذه الخطوة يشير إلى أن الأمريكيين يجب عليهم أن يحصلوا على تأشيرة "نظام معلومات وإذن السفر الأوروبي" ، والتي يقول عنها المسئولون إن تهدف إلى تحسين المستوى الأمنى لهذه الدول لتجنب أى مشكلات مستقبلية لها علاقة بالهجرة غير الشرعية والإرهاب. 

ويسمح للأمريكيين بالسفر إلى أوروبا حاليا عبر ما يسمى بنظام الشنجن لمدة 90 يومًا بدون الحصول على تأشيرة، أما النظام الجديد فيقتضى أن يحصل طالبو السفر جوازات سفر صالحة، وبطاقات نقدية وعنوان بريد إلكتروني، لكن القصر سيظلون قادرين على دخول بلدان منطقة شنجن الـ 26 بدون وثيقة السفر الجديدة المطلوبة. لا تملك دول شنجن، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا، حدودا داخلية.

ودارت خلافات بين المسئولين الأمريكيين والبرلمان الأوروبي حول السفر بسبب أن مواطني 5 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا.

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