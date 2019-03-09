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أخبار العالم

فاجعة في تونس بعد وفاة 11 رضيعا .. ووزير الصحة يتقدم باستقالته

السبت 09/مارس/2019 - 11:10 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
لقي 11 رضيعا مصرعهم في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، خلال الساعات الماضية، بحسب وزارة الصحة التونسية.

وعقدت الحكومة التونسية اجتماعا طارئا على خلفية الحادث، حيث ترأس الاجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل، وفقا لإذاعة "شمس اف ام" التونسية.

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في الأمر، كاشفة عن الأسباب الأولية لوفاة الرضع، حيث بينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية choc septique، وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات.

وأفادت وسائل إعلام تونسية باستقالة عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة ا اثر إنعقاد إجتماع طارئ في مقر رئاسة الحكومة.

وأكدت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل استقالةّ وزير الصحّة عبد الرؤوف الشريف على خلفيّة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة.

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