الحذاء الذهبي.. صراع خاص بين ميسي ومبابي واحتلال إيطالي للقائمة.. وصلاح في واد آخر

واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة ابتعاده بالصدارة للحذاء الذهبي بعد تسجيله هدفا بمباراة فريقه أمام رايو فاليكانو ليرفع رصيده لـ 25 هدفًا، ليبتعد عن أبرز ملاحقيه في القائمة كليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 24 هدفًا.



ويشهد جدول الترتيب صراعا خاصا بوجود 3 من الدوري الإيطالي في القائمة هم "رونالدو، وكوالياريلا، و بيوتيك"، والـ 3 يتساوون في الأهداف، بـ 19 هدفًا.



وعلى جانب آخر واصل محمد صلاح نجم ليفربول الابتعاد في الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر بـ 16 هدفًا و 34 نقطة.



وتقضي لوائح الحذاء الذهبي الأوروبي بمنح نقطتين مقابل كل هدف يتم تسجيله في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" بينما يحتسب الهدف في دوريات المستوى الثاني بنقطة ونصف النقطة، ويحتسب في دوريات المستوى الثالث والأخير بنقطة وحيدة.



وجاء ترتيب الهدافين الـ 10 على الحذاء الذهبي كالآتي:



