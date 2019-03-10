ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ناهد السباعي: أصحابي قالولي لو محضرتيش فرحك هتحصل فضيحة

الأحد 10/مارس/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
قالت ناهد السباعى خلال لقائها فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب إنها لم تذهب لحفل زفافها نتيجة تسرعها فى قرار الزواج.

وأضافت: "أبلغت العريس قبل حفل الزفاف بأكثر من 24 ساعة أننى لن أذهب للفرح، ولكنى فوجئت ببعض أصدقائى يبلغونى أن تجهيزات الفرح مستمرة، ولكنها كانت رغبتى وساندتنى فيها والدتي، لأنى غير مستعدة لدخول هذه الحياة فى الوقت الحالى".

وتابعت: العديد من المحيطين بى حذرونى من الفضيحة، وقالو لي لو كنتى كنت مصرة على عدم الحضور، لا تشغلي بالك بما سوف يقال عني، ولكنها حياتى وأرغب فى إدارتها بالطريقة التى أراها مناسبة".

موضوعات متعلقة

ناهد السباعي تستعد لزفافها الجمعة

تأجيل حفل زفاف ناهد السباعي في ظروف غامضة

بعد إعلان إرجاء حفل زفاف ناهد السباعى.. نجوم يرفعون شعار بتحصل فى أحسن العائلات.. حورية تلغى فرحها بسبب وفاة زوجها.. محمد عادل إمام يؤجل مرتين.. صور

القصة الكاملة لأزمة ناهد السباعي مع زوجها.. كانت تخشى خسارة حريتها ووالدتها أقنعتها بالزواج منه

بعد تأجيل محمد رشاد ومي حلمي حفل زفافهما قبل دقائق من إتمامه.. نجوم يرفعون شعار تعددت الأسباب والنتيجة واحدة.. ناهد السباعي تلغي فرحها قبل ساعات.. ومحمد عادل إمام يؤجل زفافه بسبب وفاة نور الشريف

ناهد السباعي: أحلم بالوصول لـ الأوسكار بفيلم مصري.. فيديو

ترشيحاتنا

إخواني هارب : أيمن نور سياسي فاشل .. ومعتز مطر فقد مصداقيته ويزج بأمه العجوز لتسخين حملة ضد مصر

شريف عبد الفضيل: سبب وحيد لخسارة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

إقالة مدرب ويست بروميتش أحمد حجازي

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

قرار عاجل من CAF بخصوص سعد سمير وأجايي عقب مباراة فيتا كلوب

وزيرة ألمانية عن الهواتف: التكنولوجيا اللعينة اقتحمت منزلي

ويست بروميتش أحمد حجازي يتفوق على ليفربول محمد صلاح برقم قياسي جديد

شيتوس: رمضان صبحي فاجأني بهذا الموقف

رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة

شوط كارثي بين الأهلى وفيتا كلوب... إصابة الشناوي وحكم المباراة .. والعارضة تتعاطف مع الأحمر

حصاد أخبار الكرة العالمية السبت 9 - 3 - 2019

وزير التعليم يعلن إلغاء شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة من الثانوية العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: أبو الفتوح يستحق الانضمام للمنتخب ورفضت مشاركته أمام بيراميدز
عادل عبد الرحمن: تواجدت في الأهلي لأرد الجميل.. فيديو
عادل عبد الرحمن: البطولة الحقيقية مع الأهلي اكتشاف المواهب.. فيديو
عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو
جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟