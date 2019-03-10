ناهد السباعي: أصحابي قالولي لو محضرتيش فرحك هتحصل فضيحة

قالت ناهد السباعى خلال لقائها فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب إنها لم تذهب لحفل زفافها نتيجة تسرعها فى قرار الزواج.



وأضافت: "أبلغت العريس قبل حفل الزفاف بأكثر من 24 ساعة أننى لن أذهب للفرح، ولكنى فوجئت ببعض أصدقائى يبلغونى أن تجهيزات الفرح مستمرة، ولكنها كانت رغبتى وساندتنى فيها والدتي، لأنى غير مستعدة لدخول هذه الحياة فى الوقت الحالى".



وتابعت: العديد من المحيطين بى حذرونى من الفضيحة، وقالو لي لو كنتى كنت مصرة على عدم الحضور، لا تشغلي بالك بما سوف يقال عني، ولكنها حياتى وأرغب فى إدارتها بالطريقة التى أراها مناسبة".