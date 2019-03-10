مناظرة 757 حالة بقافلة جنوب الوادي الطبية فى نجع الخولى بدشنا

تمكنت قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى من إجراء الكشف الطبى على 757 حالة فى تخصصات مختلفة بنجع الخولى التابع لمركز دشنا، وذلك فى إطار فعاليات الأسبوع البيئى الحادى عشر الذى انطلقت فعالياته أمس بالجامعة.



وأوضح الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تمكنت من الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ757 حالة في التخصصات التالية الباطنة 135 حالة والرمد 142 حالة والعظام 180 حالة والانف والاذن 70 حالة والاطفال 130 والجلدية 100 حالة.



وأشار غرباوى، إلى أن القافلة شارك فيها أطباء من كليتى الطب والصيدلة، وذلك ضمن القوافل المتنوعة التى تسيرها الجامعه لخدمة المجتمع المحيط فى كافة المجالات، لافتًا إلى أن القافلة تأتى فى إطار فعاليات الأسبوع البيئي الحادي عشر الذى تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

