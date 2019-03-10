عرض فيلم تسجيلي بعنوان سلام الشهيد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

عرض فيلم تسجيلي بعنوان "سلام الشهيد" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، الأحد.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.



يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩، وذلك خلال تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.



