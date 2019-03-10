السيسي عن شائعة طعم 100 مليون صحة: أنا هعمل كدة في أولادي.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تتعرض للكثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، آخرها ما تردد عن أن التطعيمات التي تتم ضمن حملة 100 مليون صحة غير آمن وستؤذي المصريين، معقبا: "بقي أنا هقدر أعمل كده في نفسي وفي أولادي".



وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أنهم حققوا إنجازات كثيرة في مجال الصحة منها حملة 100 مليون صحة، قائلا: "إحنا عملنا الحملة دي عشان نخفف عن أولادنا".



وتابع: "كنت متألم من فيروس سي وموجوع منه كمصري، ولقيت فيه فرصة جرينا نعملها عشان نخفف عن المصريين ونطمنهم، ودخلنا في الأمراض التانية كالسكر والضغط".



ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.