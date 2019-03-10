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أسامة هيكل: مصر ستشهد ما يسمى التليفزيون التفاعلي قريباً.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
مي محمد
قال أسامة هيكل ، وزير الإعلام الأسبق، إن الإذاعة استغرقت 38 سنة لتصل إلى 50 مليون مستمع، التلفزيون استغرق 13 سنة ليصل إلى 50 مليون مشاهد والإنترنت استمر 4 سنوات ليصل إلى 50 مليون نسمة، لافتا إلى أن استغلال هذا التوسع أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي تستخدم بالمخالفة لكل القواعد المهنية.

وأضاف "هيكل" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ، اليوم الأحد، أن الإذاعة 38 سنة لتصل إلى 50 مليون مستمع ، التلفزيون استغرق 13 سنة ليصل إلى 50 مليون مشاهد و الإنترنت استمر 4 سنوات ليصل إلى 50 مليون نسمة ، لافتا إلى أن استغلال هذا التوسع أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي تستخدم بالمخالفة لكل القواعد المهنية . 

وأردف ان هناك إحصائية تكشف حجم وسرعة انتشار وسائل التواصل الإجتماعي حيث ان هناك 4 مليارات مستخدم على الإنترنت على مستوى العالم ، حيث إن هناك 3.5 على الأقل أقل من 30 سنة مشتركين في هذه الشبكة ، 147 مليون مستخدم للإنترنت في الشرق الأوسط، مستخدمي الفيس بوك 2.3 من عشرة مليار نسمة .

وأكد أنه لا شك في هذا التوسع في إستخدام الإنترنت تتضمن مظاهر إيجابية كثيرة ، لكنها أفرزت سلبيات كثيرة خاصة في الدول التي ينخفض فيها مستوى الوعي ، كل هذا التطور أدى بالجمهور المستخدم إلى ظواهر خطيرة على المستوى الإجتماعي وكان لها أثر لا يمكن إنكاره في تضليل الرأي العام .

وأشار إلى أنه خلال سنوات قليلة سنشهد ما يسمى التلفزيون التفاعلي الذي بدأ استخدامه في العالم منذ سنوات، منوها إلى أنه وشك الإنتشار في مصر، حيث انه يعد مزجًا بين مواصفات الكمبيوتر و التلفزيون ، مضيفا أنه ليس هناك توقع ما هي الآثار التي تترتب على استخدام هذا الجيل الجديد .

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