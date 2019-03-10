محمد الشناوي يجري أشعة على الكاحل

أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الكاحل أمس السبت في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي أقيمت أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلي بالتواء في الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.



وكان الشناوي قد غادر مباراة الأهلي وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبي فيتا كلوب على قدمه في كرة مشتركة، ليحل محله الحارس علي لطفي .

