ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد الشناوي يجري أشعة على الكاحل

الأحد 10/مارس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الكاحل أمس السبت في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي أقيمت أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلي بالتواء في الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

وكان الشناوي قد غادر مباراة الأهلي وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبي فيتا كلوب على قدمه في كرة مشتركة، ليحل محله الحارس علي لطفي .

ترشيحاتنا

في دبي فقط.. سيارة شرطة تتعرف على المجرمين

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

قتل مهندس بالمعاش داخل مجمع مواقف دمنهور على يد مجهولين

الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

إيقاف صبري رحيل بسبب اعتراضه على الجلوس بدكة البدلاء

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

قبل الجولة الأخيرة.. موقف مجموعة الأهلى بالكامل وفرص المارد الأحمر

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصاً

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

أسامة هيكل: مصر ستشهد ما يسمى التليفزيون التفاعلي قريباً.. فيديو
الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو
السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو
أسامة هيكل: الإعلام الآن يخترق قيم المجتمع وينتهك عاداته وتقاليده.. فيديو
أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟