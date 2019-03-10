ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا شديد البرودة ليلا.. العظمى بالقاهرة 24

الأحد 10/مارس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر : (القاهرة 24/12، الإسكندرية 21/11، بورسعيد 20/15، السويس 24/9، طابا 23/12، كاترين 20/5، شرم الشيخ 27/18، بني سويف 25/11، الأقصر 30/11، الوادي الجديد 29/12، حلايب 25/18).

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

المرور: توقف بالطريق الدائري بسبب سقوط حمولة مواسير.. فيديو

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

أريد رجلا.. مأساة حنان جوزها ما بيحبش الشغل فاضطرت للعمل لتعالج نفسها

شاهد .. زوجة وائل جسار بالإسدال في السعودية

قبرص تحاول منافسة مصر في أعداد السائحين.. ووزير السياحة: لن نستطيع

السيسي عن أحداث محمد محمود:لم نمس مصريا واحدا..وعناصر إرهابية قتلت الناس..فيديو

السيسي: الإسلام السياسي حاول تقديم قيادات الدولة على أنها فاسدة.. فيديو

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

السيسي عن شائعة طعم 100 مليون صحة: أنا هعمل كدة في أولادي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

أسامة هيكل: مصر ستشهد ما يسمى التليفزيون التفاعلي قريباً.. فيديو
الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو
السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو
أسامة هيكل: الإعلام الآن يخترق قيم المجتمع وينتهك عاداته وتقاليده.. فيديو
أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟