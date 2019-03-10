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حوادث

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في اقتحام قسم العرب لـ 28 أبريل

الأحد 10/مارس/2019 - 12:56 م
صدى البلد
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، نظر إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، إلى جلسة 28 أبريل للمرافعة.

كانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

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