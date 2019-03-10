تأجيل محاكمة بديع وآخرين في اقتحام قسم العرب لـ 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، نظر إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، إلى جلسة 28 أبريل للمرافعة.



