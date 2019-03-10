بساق مبتورة و20 جراحة.. مارلين تتحدى لتحقيق حلمها ببطولة التزلج على الجليد

لم يمنحها القدر فرصة لتصبح رياضية عالمية تفوز بالميداليات حيث حالت إصابتها بمرض التهاب السحايا البيكتري دون ذلك..ورغم ذلك كان لمارلين فيربيك رأي آخر حيث أصرت على تحقيق أحلامها لتصبح على حافة طريق المنافسة لتصبح اول متزلجة في الألعاب البارالمبية الخاصة بمتحدي الإعاقة.



بدأت قصة مارلين الفتاة الإسبانية منذ أن كانت في عامها ال13 حين أصيبت بالتهاب السحايا الجرثومي وقضت قرابة 8 أشهر في المستشفى لإجراء ما يقرب من 20 عملية جراحية، وفقًا لموقع صحيفة daily mail البريطانية.



أصابها مرض التهاب السحايا الجرثومي بعدوى قاتلة في 35% من جلدها مما تسبب في حدوث إصابات مماثلة لحروق في الساقين والقدمين ، وكذلك ذراعيها ووجهها.



وخلال السنوات الأولى لمرضها، أجرى الأطباء عدة عمليات جراحية لإزالة أجزاء من قدميها، وفي عام 2006 أجرت عملية أخرى لتنقل عضلة من ساقها اليمنى العليا إلى قدمها اليسرى.



لم تكن هذه العملية الجراحية هي الحل بل تفاقم وضع مارلين مرة أخرى، لكن هذه المرة تقرر بتر قدمها اليسرى وتركيب طرف صناعي.



قررت مارلين أن تتحدى مرضها وتحقق حلمها بالتزحلق على الجليد، رغم الطرف الصناعي بقدمها المبتور، إلا أن حلم البارالمبية أصبح يلاحقها ويراودها لأن تصبح متزلجة من ذوي الإحتياجات الخاصة.



تشعر مارلين بأن التزحلق على الجليد هو علاجها الوحيد بعد سنوات طويلة أمضتها خلال رحلة علاجها من المرض الذي انتهى ببتر ساقها، إلا أنها لم تستسلم وتمنح نفسها وجسدها الثقة والقدرة على تحقيق حلم البارالمبية.