تسليم 100 رأس ماعز للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حفل توزيع 100 رأس ماعز عشار للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين لأهالي قريتي السيليين بمركز سنورس والروضة بمركز طامية ضمن مبادرة مشروع فرصة (القروض الدوارة) والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومحافظة الفيوم.



حضر الاحتفال المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذة أيمان ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم والدكتور أحمد لطيف مستشار وزير التضامن الاجتماعي والدكتور عبد البديع قورة منسق مشروع فرصة.



وأشار محافظ الفيوم إلى أن مشروع فرصة يستهدف 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومن غير المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة وعمل البحث الميداني للحالات المستفيدة، حيث يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، موضحا أنه تم اليوم تسليم 100 رأس ماعز عشار لعدد 25 أسرة بواقع 4 رؤوس ماعز للأسرة الواحدة، وأكد المحافظ على استمرار المتابعة للحلات المستفيدة.



