شاهد .. مطاردات وأكشن أمير كرارة فى كلبش 3

كشفت الشركة المنتجة على برومو جديد لمسلسل "كلبش 3" والذى يقوم ببطولته أمير كرارة وتضمن البرومو عددا من مشاهد المطاردات والمعارك القوية، وهو ما اتسم به المسلسل فى جزأيه السابقين.



"كلبش 3 " يشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة النجوم أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضى، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، ومحمد علي رزق، وأحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.



يذكر أن مسلسل "كلبش 2" حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه في رمضان 2018، وشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.