جامعة حلوان تنظم بطولة الجامعات الـ 46 لألعاب القوى والملاكمة

انطلقت اليوم بطولة الجامعات المصرية السادسة والأربعون لألعاب القوى والملاكمة والتي تنظمها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم الثلاثاء الموافق (12/3/2019) بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن جامعة حلوان تستعد بشكل قوي للمنافسة بشكل لائق ومشرف، وتسعى للحصول على مراكز متقدمة في البطولة، حيث تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة لما لها من أهمية كبيرة فى إشعال روح المنافسة الشريفة والسعي الدائم للتقدم، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة للرياضة في بناء العقل والجسد السليم المعافى، كما تساهم في الترفيه عن الطلاب.



وتقام البطولة بمشاركة 521 طالب وطالبة، منهم 259 طالب، إلى جانب مشاركة 59 طالب ذوي احتياجات خاصة، 181 طالبة، بالإضافة الى 22 طالبة ذوي احتياجات خاصة، من جامعات (حلوان، جنوب الوادي، بورسعيد، بني سويف، طنطا، عين شمس، فاروس، قناة السويس، مدينة السادات، مصر الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم، الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة 6 أكتوبر، الاسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنوفية، بنها، الى جانب مشاركة وزارة التعليم العالي).