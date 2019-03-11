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نجل السيدة غالية: شقيقي الأول استشهد في حرب اليمن والثاني في حرب أكتوبر .. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:33 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الحاج سيد، نجل السيدة غالية والتى تبلغ من العمر 105 أعوام، وصافحت الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "شقيقي الأول استشهد في حرب اليمن والثاني في حرب أكتوبر"، وإن "والدتي تقدمت بطلب مصافحة الرئيس ولقائه منذ فترة طويلة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "والدتي مبسوطة جدًا بلقاء الرئيس السيسي، وواحد دفن في صنعاء أثناء حرب اليمن، والأخر دفن في مقابر الشهداء بالقاهرة، وكانا الاثنين غير متزوجين".

وتابع: "الحاجة غالية لم تطلب أي شيء من الرئيس السيسي، وأنها لا تحتاج أي شيء، ويكفي مقابلتها للرئيس، والرئيس سأل والدتي (عايزة إيه) فقالت له (مستورة الحمد لله)".

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