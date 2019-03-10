أحمد موسى يفجر مفاجأة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022.. فيديو

توقع الإعلامي أحمد موسى، ألا تستضيف قطر جميع مباريات بطولة كأس العالم التي من المقرر أن تُقام في 2022، مضيفا: "كبيرها مجموعة أو مجموعتين بالكتير، ولو دفعوا فلوس هياخدوا 3 مجموعات".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مساحة قطر صغيرة للغاية، بالإضافة إلى أنها لا تملك الطيران والملاحة والفنادق والملاعب والبنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة هذا العرس العالمي الكبير.



وأشار إلى أن قطر كانت تسعى لإنشاء قطار سريع مع السعودية لنقل جماهير كأس العالم 2022، لانه لايوجد مساحة بالدوحة تسع وجود قطار.