اليوم .. فعاليات المهرجان الثقافي بكلية الآداب في جامعة حلوان

تبدأ اليوم الإثنين، فعاليات المهرجان الثقافي الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تنمية فكر الشباب وزيادة معارفهم العلمية والأدبية والفنية والدينية وفي كافة المجالات وتعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والمعارف من خلال تنظيم الندوات بصورة مستمرة بجميع الكليات، هذا إلى جانب زيادة الوعي المعرفي والثقافي للطلاب من خلال حضور الندوات لما تتضمنه من موضوعات ثرية للغاية يتم طرحها ومناقشتها.



وأشارت الدكتورة عميد كلية الآداب إلى أهمية الأنشطة الطلابية في إثراء فكر الطلاب وثقافتهم.



وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة مسابقات للشعر وصحف الحائط والإنشاد الديني، بالإضافة إلي إقامة ندوة ثقافية عن أدب الطفل تقام تحت عنوان: "أدب الطفل بين الحاضر والمستقبل" والتي يشارك فيها يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في الوطن العربي، حيث يناقش الحضور خلال الندوة أهمية الكتاب بالنسبة للطفل وكيفية تشجيع الأطفال علي الفكر والإبداع والقراءة والكتابة.



وتبدأ فعاليات المهرجان الثقافي في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 بمدرج ( 1 ) بالحرم الجامعي بعين حلوان.