غموض مقتل 3 أطفال بالمرج .. الزوجان يتبادلان الاتهامات والشك فى النسب كلمة السر

أمرت نيابة المرج بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تبادلا الاتهامات بخصوص قتل أطفالهما الثلاثة، حيث قالت الأم إن زوجها عذبها حتى أصيبت بالعمى وقتل أطفالها.





وأضافت الزوجة إيمان زكريا محمود صالح فى التحقيقات أن زوجها قتل اطفالهما الثلاثة منذ فترة وقام بتعذيبها حتى فقدت بصرها واتهمته بتهديدها.





وتابعت الزوجة المتهمة أنها تزوجت منذ 6 سنوات بعد أن تعرفت على زوجها وأقامت فترة بمنطقة الزاوية الحمراء وانتقلت للعيش معه فى المرج مع زوجته الأولى أنجبت خلال تلك الفترة 3 أطفال هم ملك 3 سنوات وجنا عامين وطفل ثالث حديث الولادة وتخلص من جثثهم.

وتابعت الزوجة ان زوجها المتهم تغير فى معاملتها بعد الانتقال لمنطقة المرج، حيث بدأ يشك فى نسب أطفاله الثلاثة وسلوكها لدرجة أنه حاول إجهاضها خلال حملها فى الطفل الاخير وانتظر ولادتها وقام بقتله، وأشارت إلى أن الزوج احضر برميلا مملوءً بالمياه وقام بإغراقهم داخله حتى لفظوا انفاسهم الأخيرة وتخلص منهم ولم تجد لهم جثث.



