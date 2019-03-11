ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غموض مقتل 3 أطفال بالمرج .. الزوجان يتبادلان الاتهامات والشك فى النسب كلمة السر

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب - رامى المهدى
أمرت نيابة المرج بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تبادلا الاتهامات بخصوص قتل أطفالهما الثلاثة، حيث قالت الأم إن زوجها عذبها حتى أصيبت بالعمى وقتل أطفالها. 

وأضافت الزوجة إيمان زكريا محمود صالح فى التحقيقات أن زوجها قتل اطفالهما الثلاثة منذ فترة وقام بتعذيبها حتى فقدت بصرها واتهمته بتهديدها. 

وتابعت الزوجة المتهمة أنها تزوجت منذ 6 سنوات بعد أن تعرفت على زوجها وأقامت فترة بمنطقة الزاوية الحمراء وانتقلت للعيش معه فى المرج مع زوجته الأولى أنجبت خلال تلك الفترة 3 أطفال هم ملك 3 سنوات وجنا عامين وطفل ثالث حديث الولادة وتخلص من جثثهم.
 
وتابعت الزوجة ان زوجها المتهم تغير فى معاملتها بعد الانتقال لمنطقة المرج، حيث بدأ يشك فى نسب أطفاله الثلاثة وسلوكها لدرجة أنه حاول إجهاضها خلال حملها فى الطفل الاخير وانتظر ولادتها وقام بقتله، وأشارت إلى أن الزوج احضر برميلا مملوءً بالمياه وقام بإغراقهم داخله حتى لفظوا انفاسهم الأخيرة وتخلص منهم ولم تجد لهم جثث. 

وقالت الأم المتهمة فى التحقيقات ان زوجها بدأ فى الشك فى سلوكها والاعتداء عليها بالضرب بينما أنكر المتهم فى التحقيقات ما جاء على لسان زوجته واتهمها بقتل أطفاله الثلاثة وأمرت النيابة بحبس الزوجين على ذمة التحقيقات. 

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بقتل زوجته العرفي لشكه في سلوكها بالخانكة

ننشر تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها بالقليوبية

حبس المتهمة بإغراق رضيعها داخل برميل انتقاما من والده بـ أبو النمرس

حبس زوج الأم المتهم بتعذيب طفلتها بسبب بكائها المستمر

ترشيحاتنا

أديب معلقا على فرح هندي تكلف 100 مليون: أكيد عمرو دياب مش فاضي

ضبط إرهابيين متنكرين بالنقاب حاولوا الهروب إلى ليبيا.. فيديو

رانيا يوسف.. حكاية شورت سواريه يعيدها إلى أزمة البطانة من جديد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022.. فيديو

حل سحرى لجرثومة المعدة .. لن تتوقعه

عمرو أديب يكشف حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية

الأهلي يعاقب لاعبيه بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. فيديو

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك وجورماهيا

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

شاهد.. نمر شرس ينهش سيدة حاولت التقاط سيلفي داخل حديقة بأريزونا

سمير فرج: نجحت في تعطيل دخول القذافي مصر أسطول من 70 سيارة

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو
مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو
مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو
اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو
سمير فرج: نجحت في تعطيل دخول القذافي مصر أسطول من 70 سيارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟