سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 11-3-2019

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 11 مارس 2019، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي مسجلا نحو 17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وتراجعت أسعار باقي العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم، حيث سجل اليورو الأوروبي نحو 19.54 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.64 جنيه للشراء و22.76 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.24 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.58 جنيه للشراء و2.60 جنيه للبيع.

