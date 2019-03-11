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أخبار العالم

الدفاع الروسية تنفي أنباء قصف سلاح الجو لمنطقة إدلب في سوريا

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، الأنباء التي زعمت قيام سلاح الجو الروسي بقصف منطقة إدلب السورية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الدفاع الروسية قولها - في بيان اليوم - "إن الأنباء المتناقلة عبر وسائل الإعلام الروسية حول استهداف القوات الجوية الروسية لأهداف محددة في محافظة إدلب السورية لا تطابق الواقع".

وأضافت "لم توجه القوات الجوية الروسية أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

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