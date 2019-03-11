كاتي بيري ترقص خلال حلقات برنامج أمريكان أيدول..صور

خطفت المغنية الأمريكية كاتي بيري الأنظار إليها خلال حلقات الاختبار ببرنامج اكتشاف المواهب الشهير أمريكان أيدول، التي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم في موسمه الـ17.



وظهرت كاتي خلال الحلقة وهي تسترجع ذكريات طفولتها بممارسة التمارين الرياضية الصباحية والرقص بطريقة طريفة، وبجانبها أحد المشتركين وهو يقدم اختبار الغناء من أجل الالتحاق ببرنامج.



يذكر أن كاتي بيري ارتبطت رسميًا بحبيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم في عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، شهدت انفصال لبضعة أِشهر.

