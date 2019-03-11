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حوادث

ضبط 9.5 طن شوكولاتة وويفر فاسد بمصنع في أكتوبر.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:17 م
شيكولاتة وويفر فاسدة
شيكولاتة وويفر فاسدة
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت مباحث التموين بالجيزة في الكشف عن قيام مصنع للمواد الغذائية والحلويات باعادة تعبئة وبيع المنتجات الفاسدة ابرزها الشوكولاتة وحلوي الاطفال وتمكنت من ضبط صاحب المصنع و9 اطنان ونصف الطن من المنتجات.

وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بقيام هشام. ع.ع 40 سنة صاحب مصنع للصناعات الغذائية والحلويات بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية منطقة الثلثميات دائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر باستخدام خامات ومستلزمات انتاج رديئة الصنع وتعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالمصنع والعمل على إعادة انتاجها وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة القاء القبض علي المتهم وتحجيم نشاطه في إطار حرص أجهزة الدولة في فرض هيبة القانون.

انتقلت قوة امنية بعد استئذان النيابة العامة للمصنع المستهدف ونجحت في ضبط المالك وبتفتيش المصنع عثر بداخله علي

2500 كرتونة معبأة شيكولاتة سعة الواحد 12 عبوة سعة العبوة 12 قطعة و250 كرتونة معبأة كريمة بالفانيليا سعة الواحدة 72 قطعة و150 كرتونة معبأة بسكويت بالحليب والبندق سعة الواحدة 72 قطعة و1000 كرتونة معبأة ويفر بالفراولة سعة الواحدة 6 عبوة سعة العبوة 12 قطعة، بلغ اجمالى المضبوطات 9 أطنان و 432 كيلو مستلزمات تصنيع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابة الواقعة وأشارت التحريات باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث الى ان المتهم يستهدف غش المواطنين ويتسبب في احداث اضرار جسمية بصحتهم بالمنتجات الفاسدة بقصد تحقيق ارباح طائلة غير مشروعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 9.5 طن شوكولاتة وويفر فاسد بمصنع في أكتوبر.. صور
ضبط 9.5 طن شوكولاتة وويفر فاسد بمصنع في أكتوبر.. صور
ضبط 9.5 طن شوكولاتة وويفر فاسد بمصنع في أكتوبر.. صور

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