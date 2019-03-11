الخارجية تستضيف الاجتماع الثالث لكبار المسئولين بالدول المشاطئة للبحر الأحمر

تستضيف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية يومي 11 و12 مارس الجاري، الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.



ويتناول الاجتماع أطر وأولويات التشاور السياسي والتعاون فيما بينها فى المجالات الاقتصادية والأمنية.



كما يتناول الاجتماع تقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع فى البحر الأحمر وخليج عدن، وأثرها على مصالح الدول المشاطئة فى ضوء ملكية هذه الدول الأصيلة واضطلاعها بالدور الرئيسي في ترتيبات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية.



ويشارك فى الاجتماع إلى جانب مصر، كبار المسئولين بوزارات الخارجية ومن العسكريين لدول المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية اليمن.