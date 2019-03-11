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ثقافة

ورش رسم وأورجامي بثقافة الجيزة

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:45 م
صدى البلد
طارق موسى
أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة حيث نظّمت مكتبة ساقية مكي ورشة حكي عن بر الوالدين.

كما استضافت مكتبة الكوم الأحمر مدرسة الوفاء الابتدائية وعمل ورشة فنون تشكيلية تضمنت رسم حر باستخدام الألوان الخشب والفلومستر مع رسم على وجوه الأطفال.

وفي زنين عقد بيت ثقافة زنين ورشة فنون تشكيلية لتصميم السمكة باستخدام الأورجامي "فن طي الورق" لتنمية خيال الأطفال.

كما أقام بيت ثقافة كرداسة ورشة فنون تشكيلية لتصميم السمكة باستخدام ورق الكانسون وطبق من الورق المقوي للأطفال.

وفي إطار احتفالات الهيئة بعيد الأم قدمت مكتبة أم خنان ورشة فنون تشكيلية عن عيد الأم باستخدام الألوان الفلومستر للأطفال.

كما نفذت مكتبة طموة محاضرة عن دور الأم في الأسرة تناولت أن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق وأن الأم لها مكانة عظيمة سواء في الاعتبارات الاجتماعية أو الدينية فهي أساس المجتمع والأسرة وهي صاحبة الدور الأعمق في بناء جيل المستقبل.

وفي إطار تنمية قدرة الأطفال على البحث أعدت مكتبة منشأة البكاري لقاء حواري مع الأطفال عن بداية الخلق، كما قدّمت مكتبة السلام مسابقة في العلومات العامة للأطفال.

وفي إطار احتفالات الهيئة بيوم الشهيد استضاف بيت ثقافة صفط اللبن مدرسة الشروق الاعدادية وعقد محاضرة بعنوان عند ربهم يُرزقون يوم الشهيد تناولت المحاضرة معنى الشهيد ودرجته في الجنة.

كما أقام قصر ثقافة الجيزة ورشة فنية المؤلف الصغير لتصميم أشكال متنوعة باستخدام العلب البلاستيك لطلاب مدرسة السادات الابتدائية، بجانب أمسية شعرية بنادي الأدب تناولت عرض مناقشة بعض الأبيات من الشعر العامية الفصحى لرواد النادي.

وفي الواحات البحرية قدم بيت ثقافة الباويطي ندوة بعنوان سوسة النخيل تناولت خطورة الحشرة وكيفية مقاومتها.

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