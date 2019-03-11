حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

ذكرت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين، أن الدفاع المدني سيطر على حريق محدود شب في محيط استاد الثمامة أحد الملاعب المستضيفة لمونديال 2022.
وأشارت الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى عدم وقوع إصابات في الحريق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الحريق وتصاعد الأدخنة من الملعب.
يذكر أن قطر أعلنت ، امس الأحد، اكتمال الأعمال الخرسانية في "استاد الثمامة" الذي سيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر حتى الدور ربع النهائي، وأوضحت أن فريق عمل المشروع يواصل تركيب الأجزاء المعدنية والكابلات الضخمة استعدادا لعملية الرفع الكبرى لهيكل سقف الملعب .
وأشارت الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى عدم وقوع إصابات في الحريق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الحريق وتصاعد الأدخنة من الملعب.
يذكر أن قطر أعلنت ، امس الأحد، اكتمال الأعمال الخرسانية في "استاد الثمامة" الذي سيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر حتى الدور ربع النهائي، وأوضحت أن فريق عمل المشروع يواصل تركيب الأجزاء المعدنية والكابلات الضخمة استعدادا لعملية الرفع الكبرى لهيكل سقف الملعب .
#عاجل— ﮼محمدالسرحاني ☆ (@m_alsirhani) March 11, 2019
اندلاع حريق في محيط استاد الثمامة أحد ملاعب كأس العالم في #قطر pic.twitter.com/6tI4nWnoZP