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أخبار العالم

حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:53 م
استاد الثمامة
استاد الثمامة
رحيم يسري
ذكرت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين، أن الدفاع المدني سيطر على حريق محدود شب في محيط استاد الثمامة أحد الملاعب المستضيفة لمونديال 2022.

وأشارت الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى عدم وقوع إصابات في الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الحريق وتصاعد الأدخنة من الملعب.

يذكر أن قطر أعلنت ، امس الأحد، اكتمال الأعمال الخرسانية في "استاد الثمامة" الذي سيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر حتى الدور ربع النهائي، وأوضحت أن فريق عمل المشروع يواصل تركيب الأجزاء المعدنية والكابلات الضخمة استعدادا لعملية الرفع الكبرى لهيكل سقف الملعب .

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