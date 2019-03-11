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ثقافة

ثقافة القاهرة تحيي ذكرى الغزالي والألباني

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:28 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة حيث أقامت مكتبة الأسرة بألماظة معرض كتب في ذكرى وفاة الإمام محمد الغزالي ووفاة جمال الدين الأفغاني.

كما عقد نادي تكنولوجيا قصر ثقافة منشأة ناصر محاضرة بعنوان أنواع الحاسب للمدرب حمدي لبيب.

وفي إطار احتفالات الهيئة بعيد الأم قدمت مكتبة sos ورشة حوار مفتوح عن حديث إلى الأمهات تأليف منير عامر ويدور الكتاب عن مشاعر الآباء والأمهات نحو الأطفال حيث أنها تختلف من طفل لآخر.

وفي إطار متصل قدم بيت ثقافة المدفعية مع رواد الحديقة ورشة لعمل مجلة حائط عن أشهر الأمهات فى السينما المصرية، ونفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة مصر الجديدة ورشة رسم لعيد الأم.

كما استكمل قصر ثقافة السلام بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب ورشة نسيجيات المقامة يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

وفي مصر الجديدة أعد بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة جلسه تمكين ثقافي لتنمية المهارات اللغوية مع ابنه من ضعاف السمع باستخدام مصور من الحروف والكلمات وبعض الصور ومسابقة ثقافية عن (الموسيقار محمد عبد الوهاب) في ذكرى مولده

وفي القاهرة الجديدة نفذ بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع محاضرة للمواهب ضمن برنامج محاضرات الثقافة العامة بعنوان "المرأة حاضنة الموهبة الأولى" ألقتها إيمان أحمد إبراهيم بمدرسة أحمد محمود مصطفى أبو العينين( هدى شعراوي سابقا ) بالتجمع الأول، بجانب ورشة نول بخيط الكليم وذلك ضمن مبادرة تعليم حرفه لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما نظم ببيت ثقافة نادي الهليوليدو ورشه أعلام تاريخية عن صلاح الدين، بجانب فقرة اختبر معلوماتك "معلومات عن الأفاعي وكيف تشعر بالأجسام وتغير جلدها وأنوعها والأنواع الأكثر خطورة والأنواع التي يستطيع الإنسان ترويضها".

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