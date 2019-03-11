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رياضة

ثروت سويلم وأبورجيلة وميهوب وشطة في عزاء والدة خالد لطيف.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:01 م
عزاء والدة خالد لطيف
عزاء والدة خالد لطيف
محمد بدران - عمرو سيد
حرص نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء فى والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمقام حاليا فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وشارك عدد من نجوم الرياضة والشخصيات الإعلامية على الحضور وتقديم واجب العزاء.

وكان أول الحضور، إسماعيل يوسف عضو مجلس نادى الزمالك، والعميد ثروت سويلم، والفنان منير مكرم، وأيمن يونس، وفتحي مبروك، ومحمود أبو رجيلة، ورضا البلتاجي الحكم الدولى السابق، وعلاء نبيل، إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وَعبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، وحمادة المصرى عضو مجلس الجبلاية السابق، ومحمد فاروق الحكم الدولى السابق، وطارق يحيى نجم الزمالك السابق، وعلاء ميهوب نجم الأهلى السابق، وأحمد سمير لاعب الزمالك السابق وفتحى نصير، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، وضياء السيد والحكم محمود عاشور والحكم محمد الصباحى.

يذكر أن والدة خالد لطيف، وافتها المنية يوم الخميس الماضى، بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة.
ثروت سويلم وأبورجيلة وميهوب وشطة في عزاء والدة خالد لطيف.. صور
ثروت سويلم وأبورجيلة وميهوب وشطة في عزاء والدة خالد لطيف.. صور
ثروت سويلم وأبورجيلة وميهوب وشطة في عزاء والدة خالد لطيف.. صور
ثروت سويلم وأبورجيلة وميهوب وشطة في عزاء والدة خالد لطيف.. صور
ثروت سويلم وأبورجيلة وميهوب وشطة في عزاء والدة خالد لطيف.. صور

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