ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خامنئي يمنح «الشهيد الحي» أعلى وسام حربي فى إيران

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:24 م
خامنئي وسليماني وخلفهما
خامنئي وسليماني وخلفهما محمد باقري ومحمد جعفري
حسام رضوان
منح المرشد الإيراني علي خامنئي الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، نيشان "ذو الفقار"، وهو أعلى وسام حربي في البلاد.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، هنأ علي شيرازي، ممثل المرشد في فيلق القدس، سليماني بهذا الوسام، وقال له ""أخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، أقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد أرفع وسام فخر في الجمهورية".

ونشرت الوكالة صورا من مراسم منح خامنئي الوسام لسليماني.

وهنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف الجنرال بالوسام، معربا عن تقديره للجهود والتضحيات التي قدمها سليماني والمحاربين بجواره، في مكجابهة ما وصفهم بالزمر الغرهابية والمتطرفة، زاعما ان تلك الجهود أثمرت عن استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلق الكيان الصهيوني على تكريم سليماني عبر حساب "إسرائيل بالفارسية" على "تويتر" واصفة سليماني بـ"ذو الدمار".

ويرأس سليماني الملقب بـ"الشهيد الحي"، و"أخطر رجل في العالم"ن فيلق القدس منذ عام 1998، ويعد هو المسئول عن عمليات الحرس الثوري خارج الحدود الإيرانية.

ويعد سليماني من قدامى المحاربين بالجيش الإيرانين حيث شارك في حرب العراق-إيران في الثمانينات، حيث قاد فيلق "41 ثأر الله"، ومنحه خامنئي رتبة لواء في يناير 2011.

وأشارت الوكالة إلى أن وسام "فتح" كان في السابق الوسام الأعلى وحصل عليه سليماني 3 مرات.
خامنئي يمنح «الشهيد الحي» أعلى وسام حربي فى إيران
خامنئي يمنح «الشهيد الحي» أعلى وسام حربي فى إيران
خامنئي يمنح «الشهيد الحي» أعلى وسام حربي فى إيران
خامنئي يمنح «الشهيد الحي» أعلى وسام حربي فى إيران

ترشيحاتنا

وزير التموين: هؤلاء يعارضون إجراءات إعادة هيكلة الدعم.. فيديو

أول رد من لاعب الأهلي السابق على شكوى الزمالك ضده

أحمد موسى عن لياقة كامل الوزير: توقعوا وجوده بينكم بوسائل المواصلات.. فيديو

هاشتاج زيدان يتصدر تويتر بعد توليه منصب المدير الفني لريال مدريد

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

السعودية تلغي احتكار bein .. صفعة قاسية للشبكة القطرية

الطفل ضحية الهجوم الشرس من كلب بالقليوبية يخضع لعملية جراحية

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

وفاة والد نجم الأهلى السابق والعزاء فى التجمع

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الأهلي السابق

الأهلي: الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع مباراة الساورة

زيدان يكشف موقفه من عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟