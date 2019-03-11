خامنئي يمنح «الشهيد الحي» أعلى وسام حربي فى إيران

منح المرشد الإيراني علي خامنئي الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، نيشان "ذو الفقار"، وهو أعلى وسام حربي في البلاد.



وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، هنأ علي شيرازي، ممثل المرشد في فيلق القدس، سليماني بهذا الوسام، وقال له ""أخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، أقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد أرفع وسام فخر في الجمهورية".



ونشرت الوكالة صورا من مراسم منح خامنئي الوسام لسليماني.



وهنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف الجنرال بالوسام، معربا عن تقديره للجهود والتضحيات التي قدمها سليماني والمحاربين بجواره، في مكجابهة ما وصفهم بالزمر الغرهابية والمتطرفة، زاعما ان تلك الجهود أثمرت عن استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.



وعلق الكيان الصهيوني على تكريم سليماني عبر حساب "إسرائيل بالفارسية" على "تويتر" واصفة سليماني بـ"ذو الدمار".



ويرأس سليماني الملقب بـ"الشهيد الحي"، و"أخطر رجل في العالم"ن فيلق القدس منذ عام 1998، ويعد هو المسئول عن عمليات الحرس الثوري خارج الحدود الإيرانية.



ويعد سليماني من قدامى المحاربين بالجيش الإيرانين حيث شارك في حرب العراق-إيران في الثمانينات، حيث قاد فيلق "41 ثأر الله"، ومنحه خامنئي رتبة لواء في يناير 2011.



وأشارت الوكالة إلى أن وسام "فتح" كان في السابق الوسام الأعلى وحصل عليه سليماني 3 مرات.

