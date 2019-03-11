ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بالبروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:49 م
أنغام
أنغام
أحمد البهي
تستعد المطربة أنغام لحفل الإسكندرية بالبروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان.

وتغنى أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها بالإضافة إلى أغانى ألبوم حالة خاصة جدًا الذى حقق نجاحًا ساحقا منذ طرحه بالأسواق والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على موقع اليوتيوب منذ طرحه.

ويصاحب أنغام أوركسترا المايسترو العالمى هانى فرحات ويقوم بهندسة الصوت المهندس ياسر أنور وشهير نخله ويقوم بهندسة الإضاءة مهندس جون وليم وتقوم بإدارة أعمال المطربة الكبيرة أنغام راندا رياض.

وكما تستعد أيضًا أنغام للحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج الزمن الجميل الذى يعرض على قناه أبوظبى.
أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بالبروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان
أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بالبروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن: الأسعار ستنخفض خلال شهر رمضان.. فيديو

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

ابني في قلب كل مصري.. والد الشهيد إسلام مشهور يحكي عن بطولة نجله وفخره بها

وزير التموين يكشف حقيقة إلغاء الدعم.. ويؤكد: المواطن يحصل على السلع ببلاش

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في شهر مارس.. فيديو

إسرائيل تسخر من هيفاء وهبي.. فيديو

بالصدفة.. نجاة وزير عربي من حادث سقوط الطائرة الإثيوبية

تامر أمين يكشف عن طلب الطفل آدم قبل صعوده على المسرح أمام السيسي.. فيديو

البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي.. فيديو

عمرو أديب: كامل الوزير "وحش" داخل على منظومة السكة الحديد.. فيديو

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

نجل ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل تواصل السفارة المصرية معه
شاهد.. رانيا يوسف تمارس الرياضة فى الجيم
صلاح فوزي: دساتير العالم تتضمن موادا لكيفية تعديلها.. فيديو
افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟