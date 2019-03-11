أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بالبروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان

تستعد المطربة أنغام لحفل الإسكندرية بالبروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان.



وتغنى أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها بالإضافة إلى أغانى ألبوم حالة خاصة جدًا الذى حقق نجاحًا ساحقا منذ طرحه بالأسواق والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على موقع اليوتيوب منذ طرحه.



ويصاحب أنغام أوركسترا المايسترو العالمى هانى فرحات ويقوم بهندسة الصوت المهندس ياسر أنور وشهير نخله ويقوم بهندسة الإضاءة مهندس جون وليم وتقوم بإدارة أعمال المطربة الكبيرة أنغام راندا رياض.



وكما تستعد أيضًا أنغام للحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج الزمن الجميل الذى يعرض على قناه أبوظبى.