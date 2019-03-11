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بيومي فؤاد يدعم مرضى معهد الكبد.. شاهد

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:50 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
أيمن سيد
قام الفنان بيومى فؤاد خلال مشاركته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثي على شاشة النهار بزيارة خاصة وانسانية الى معهد الكبد فى اطار الرسالة السامية للفن لرفع المعاناة عن المرضى والمحتاجين .

والتقى الفنان بيومى فؤاد بالقائمين على ادارة معهد الكبد واستمع الى شرح واف عن التطوير بالمعهد والخدمات الطبية الحديثة التى تم تقديمها فى الفترة الاخيرة.

كما التقى فؤاد مع عدد من المرضى وذويهم وقام بالاستماع اليهم وأدخل الابتسامه على قلوبهم والفرحة بلقائهم .

واستمع الى القائمين على عمليات زرع الكبد التى تتكلف مبالغ طائلة ويتم اجراؤها بشكل شبه مجانى ومصاريف زهيدة على المرضى.

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