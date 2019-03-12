رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب غير مؤهل ذهنيا للرئاسة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، غير مؤهل للرئاسة، مشيرةً إلى أنها مع ذلك، لا تؤيد فكرة عزله عن منصبه.



وأضافت السياسية الديمقراطية المخضرمة، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها الإثنين: "العزل يقسم البلاد لدرجة كبيرة، ولا أعتقد أن علينا سلك هذا المسار إلا في حال كانت هناك دوافع ساحقة لكلا الحزبين لا يمكن تجاوزها. وهو لا يستحق ذلك بتاتا".



وتابعت "بيلوسي" ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتبر "ترامب" مؤهلا لتولي منصب الرئيس: "لا أعتقد ذلك. هو غير مؤهل أدبيا وذهنيا، وما يجب أن نفعله نحن هو أن نظهر هذا التناقض في حكم هذا الرئيس، الذي يخاطب مشاعركم بأن هناك انعداما في الأمن، وبالتالي يخاطب الميول إلى رهاب الأجانب، إن كان الحديث يدور عن العولمة أو المهاجرين".



وأشارت إلى أن ترامب يحارب في الوقت ذاته ضد وجود هواء نظيف وضد الأمن الغذائي، قائلة: إن "كل ما هو خير يجب أن نفعله نحن، لأن الناس لا يستطيعون القيام به بأنفسهم".