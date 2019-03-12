وزير الخارجية الألماني يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لباكستان.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن عددا من كبار المسئولين في وزارة الخارجية الباكستانية كانوا في استقبال ماس لدى وصوله، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري اجتماعات مهمة مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وعدد من المسئولين البارزين.



وأضافت القناة الباكستانية أنه سيتم أيضا خلال زيارته مناقشة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين والوضع في أفغانستان.