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حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة بسوهاج

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:45 ص
مصرع طفل صدمته سيارة
مصرع طفل صدمته سيارة بسوهاج
خالد رياض
لقي طفل مصرعه عقب اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز أخميم بسوهاج. 

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "شعراوي. م. ج"، ٤ سنوات ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، بالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو "محمد. ج. س" 37 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق بذات الناحية اصطدمت بـه سيارة ملاكي قيادة "العدوى. ا. ا" 69 عاما سائق ويقيم بندر أخميم مما نتج عنه وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية. 

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. 

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