أمريكا تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستسحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا الأسبوع الجاري.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم:"مثلما كان الحال مع قرار 24 يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطا على السياسة الأمريكية".