مسؤول يمني: ميليشيات الحوثي تقطع الاتصالات وتعدم الأسرى بمديرية كشر

قال وكيل محافظة حجة اليمنية وأحد شيوخ قبائل حجور ناصر دعقين: إن مليشيات الحوثي تحاصر المدنيين ، وتقطع وسائل الاتصال والإنترنت في مديرية كشر شمال اليمن.





وقال وكيل محافظة حجة ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" ـ إن مليشيات الحوثي أعدمت بعض الأسرى، واختطف العديد من الناشطين في مديرية كشر، مضيفًا أنها تجبر سكان مديرية كشر على النزوح من مناطقهم، والخروج من منازلهم بالإكراه.





وقد ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم ميليشيا الحوثي على قبائل "الحجور" في حجة شمال اليمن أمس الاثنين إلى واحد وأربعين شخصا ما بين قتيل وجريح ، بينهم نساء وأطفال.