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أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية صينية ومصرع طياريها

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:10 م
الصين تعلن تحطم طائرة
الصين تعلن تحطم طائرة تابعة للبحرية
رحيم يسري
أعلنت الصين، الثلاثاء، تحطم طائرة تابعة للبحرية الصينية خلال مهمة تدريبية في مقاطعة هاينان الجنوية، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

وأكدت البحرية الصينية في بيان تحطم إحدى طائراتها ومصرع الطيارين، موضحة أنه لم تقع إصابات على الأرض جراء السقوط وأن التحقيق جار لمعرفة أسباب الواقعة، وفقا لصحيفة "ستار تريبيون".

ولم تكشف البحرية نوع الطائرة التي تحطت فوق جزيرة هاينان في بحر الصين الجنوبي.

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