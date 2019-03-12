افتتاح فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات "نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري" بجامعة حلوان، والذي يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار دور جامعة حلوان للعمل على تطوير الفكر الطلابي وفي تجربة جديدة وفريدة من نوعها يخوضها طلاب جامعة حلوان.



وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أهمية مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه النماذج باعتبارهم قادة المستقبل لهذا الوطن، حيث تساهم في طرح رؤية الشباب حول مختلف القضايا الوطنية والتي يمكن لمتخذى القرار الرجوع إليها عند اتخاذ القرارات القومية لحل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تولي أهمية كبيرة لمشاركة طلابها في مثل هذه الأحداث التي تمنحهم خبرات حياتية جديدة وتعد متنفسًا لطرح أفكارهم، وآرائهم والتعود على إدارة المناقشات والحوار.



وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، إن الشباب هو عماد المستقبل وهم قادته معربا عن سعادته بتنظيم هذا النموذج، لافتا إلى أن التثقيف السياسي هام داخل الجامعة إلى جانب تحصيل العلم ومن نماذج هذا التثقيف تنظيم هذه النماذج حتى يتمكن الطالب من التعرف على الثقافات الدولية للتعرف على طبيعة عمل المنظمات المحلية والدولية وكيف تدار القواعد السياسية، وذلك لنشر الثقافة المجتمعية والسياسية لتفتيح مدارك الطلاب وتنمية معارفهم.



وناقش الطلاب خلال نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري طبيعة الوزارات في مصر ومهامها والقوانين التي يتم إصدارها، وميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030، كما تم عرض دراسة عن الوضع القائم في مصر ، هذا إلي جانب قيام الشباب بطرح خطط وأفكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها في إطار خطة التنمية المستدامة في مصر.



وتناول النموذج دراسة سبع وزارات وهم وزارة الإسكان، ووزارة الصحة و وزارة الاستثمار ووزارة السياحة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.



واستهدف النموذج تدريب أعضاء النموذج على محاكاة الوزارات، حيث تم الخروج بمقترحات لتطوير المجلس في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دراسة أبرز القضايا التي تم طرحها بهدف وضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير التعليم والصحة والسياحة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والعمرانية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.



جدير بالذكر أن النموذج شارك فيه 120 عضوا محاكيا من طلاب جامعة حلوان من أصل 1000 طالب وطالبة من المتقدمين لمحاكاة الوزارات داخل النموذج.



وتستمر فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، على أن تكون هناك جلسة تدريبية كل أسبوع للأعضاء المحاكين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي بعين حلوان.