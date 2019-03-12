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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة في 24 ساعة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:14 م
ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة في 24 ساعة
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادرته 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه غادر الميناء 775 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44 ألفا و447 طنا من البضائع العامة؛ منها 102 سيارة نقل محملة بـ5 آلاف و139 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136 ألفا و282 طنا، ليبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64 ألفا و458 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6300 طن يوريا و 8150 طن فوسفات و 5920 طن رمل و 400 طن مولاس و 2040 طن علف و 5750 طن سماد سائل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة وحاويات وارد 333 حاوية مكافئة، في حين بلغ حاويات ترانزيت 1225 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12 ألفا و 436 طن حديد و727 طن خشب، و4ر16 ألف طن ذرة، و8 آلاف طن أرز، و10 آلاف طن قمح و 1872 طن بسلة و 609 أطنان من الحمص.

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