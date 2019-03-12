جامعة حلوان اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الأول للتدريب الصيدلي.. وافتتاح فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري

رئيس جامعة حلوان : المرأة المصرية أثبتت نجاحا في مختلف المجالات التي خاضتها

نائب رئيس الجامعة : الشباب عماد المستقبل وقادته

شهدت جامعة حلوان اليوم العديد من الأحداث المهمة، التي لفتت انتباه جميع المهتمين بأخبار الجامعة سواء من الطلاب أو هيئة التدريس.انطلقت اليوم وسط حشد طلابي كبير فعاليات "الملتقي الأول للتدريب الصيدلي" لطلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وبحضور نخبة من ممثلي شركات الأدوية والصيدليات بالسوق المصري.وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلي أن الملتقي يهدف إلى توفير العديد من فرص التدريب للطلاب في جميع المراحل الدراسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ومتطلباته من خلال تسليح الطالب بالمهارات المطلوبة قبل التخرج مما يتيح للطالب إختيار المجال المناسب له وأخذ كافة الاستعدادات للعمل فى المجال الصيدلى بعد التخرج ومعرفة المهارات التي يحتاجها للوصول إلى هدفه والعمل على تنميتها من خلال الطرق المختلفة، حيث يتم تدريب الطلاب بالعديد من الكيانات المميزة والمرتبطة بمجالات الدراسة.أوضح أن الملتقى يعد أكبر تجمع لكبرى شركات الأدوية والصيدليات ومعامل التحاليل ويتم من خلاله توفير فرص التدريب للطلاب في جميع المجالات التي ترتبط بكلية الصيدلة.وعلى جانب آخر، افتتحت اليوم فعاليات "نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري" بجامعة حلوان والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي أهمية مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه النماذج باعتبارهم قادة المستقبل لهذا الوطن حيث تساهم في طرح رؤية الشباب حول مختلف القضايا الوطنية والتي يمكن لمتخذى القرار الرجوع إليها عند إتخاذ القرارات القومية لحل هذه المشكلات، مؤكدا علي أن جامعة حلوان تولي أهمية كبيرة لمشاركة طلابها في مثل هذه الأحداث التي تمنحهم خبرات حياتية جديدة وتعد متنفسًا لطرح أفكارهم، وآرائهم والتعود على إدارة المناقشات والحوار.أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن الشباب هو عماد المستقبل وهم قادته مؤكدا سعادته بتنظيم هذا النموذج لان التثقيف السياسي هام داخل الجامعة الي جانب تحصيل العلم ومن نماذج هذا التثقيف تنظيم هذه النماذج حتى يتمكن الطالب من التعرف على الثقافات الدولية للتعرف على طبيعة عمل المنظمات المحلية والدولية وكيف تدار القواعد السياسية وذلك لنشر الثقافة المجتمعية والسياسية لتفتيح مدارك الطلاب وتنمية معارفهم.ناقش الطلاب خلال نموذج محاكاة مجلس الوزرراء المصري طبيعة الوزارات في مصر ومهامها والقوانين التي يتم إصدارها، وميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030 كما تم عرض دراسة عن الوضع القائم في مصر ، هذا إلي جانب قيام الشباب بطرح خطط وأفكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها في إطار خطة التنمية المستدامة في مصر.تناول النموذج دراسة سبعة( 7) وزارات وهم وزارة الإسكان، و وزارة الصحة و وزارة الاستثمار ووزارة السياحة ووزارة المالية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.استهدف النموذج تدريب أعضاء النموذج على محاكاة الوزارات حيث تم الخروج بمقترحات لتطوير المجلس في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دراسة أبرز القضايا التي تم طرحها بهدف وضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير التعليم والصحة والسياحة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والعمرانية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.وجدير بالذكر أن النموذج شارك فيه 120 عضو محاكي من طلاب جامعة حلوان من أصل (ألف) 1000 طالب وطالبة من المتقدمين لمحاكاة الوزارات داخل النموذج.هذا وقد بدأت اليوم فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري وتستمر حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي على أن تكون هناك جلسة تدريبية كل أسبوع للأعضاء المحاكين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي بعين حلوان.نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان ندوة بعنوان: "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا" ، و ذلك في إطار دور جامعة حلوان الريادي في نشر الوعي المجتمعي حول مكانة المرأة في المجتمع، احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، وبمناسبة مرور 100 سنة على كفاح المرأة المصرية في العصر الحديث.وقد حاضر في الندوة كل من : الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة ، و شيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومي للمرأة .وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي أهمية الدور الفعال التي تقوم به مثل هذه الندوات في نشر الوعي المجتمعي بدور المرأة في المجتمع، موضحا الهدف الأساسي لهذه الندوة وهو تثقيف الطلاب نحو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث أن المرأة المصرية أثبتت نجاحا في مختلف المجالات التي خاضتها حيث تعد المرأة مثالا حي للإلتزام والاجتهاد، وأن الارادة السياسية متمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث أعطى مكانة عالية للمرأة من أجل تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.وأشار إلى أن الندوة توضح أهم المحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.تضمنت الندوة الحديث عن الرؤية المستقبلية لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا كذلك تطرقت الندوة لتوضيح الخطة الاستراتيجية للمجلس القومي للمرأة ، كما تم مناقشة عدة محاور رئيسة حول تمكين وبناء شخصية المرأة وتمكينها في سوق العمل إلى جانب مناقشة المهارات اللازمة لتمكين المرأة مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب عرض جهود المجلس القومى للمرأة في رفع الوعي بشأن آليات تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المجالات دون تمييز.