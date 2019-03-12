وكيل خدمة اجتماعية حلوان: يجب توعية الطلاب بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة

أوضحت الدكتورة سناء حجازي، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تهتم بنشر الوعي الاجتماعي بدور المرأة فى المجتمع ويجب توعية الطلاب بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة.



جاء ذلك خلال ندوة المجلس القومى للمرأة بكلية الخدمة الاجتماعية بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا".



وأضافت سناء أن الندوة تقام لتوعية الطلاب بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتوعية الطالبات بطرق الإبلاغ عن حالات التحرش، يحاضر في الندوة الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة وشيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومي للمرأة .



الجدير بالذكر أن الندوة أقيمت بقاعة الأستاذ الدكتور أحمد كمال بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بعين حلوان .