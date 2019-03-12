هل ارتفعت حركة بيع السيارات من جديد بعد الـ زيرو جمارك؟

مع تدشين عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري حملة "خليها تصدي" لمقاطعة الشراء، وإجبار مستورديها على طرحها بهامش ربح معقول، خاصة بعد الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، انتظر الشارع المصري انخفاضا كبيرا في الأسعار، إلا أن الأسعار المعلنة من جانب التجار لم تحقق لهم أو للحملة الهدف المنشود.



هل هناك حركة بيع مرتفعة للسيارات؟ سؤال طرحه "صدى البلد"، على، حسام علام، مسئول مبيعات إحدى العلامات التجارية الأوروبية وهي "بيجو" الفرنسية، الذي أكد بدوره أن حركة البيع ليست كبيرة وإنما معقولة –على حد تعبيره-، معللا ذلك بأن ما قامت به شركة المنصور للسيارات وهي الوكيل الرسمي للعلامة في مصر، ساهم في انتظام حركة البيع.



وأوضح أن شركة المنصور وعدت العملاء الذين حصلوا على سيارات بيجو في نوفمبر وديسمبر 2018، بالحصول على فرق السعر بعد تفعيل "الزيرو جمارك"، حيث كانت السيارات بزيادة وصلت لـ 40 ألف جنيه، وبالفعل حصل العملاء على فرق السعر مع بداية عام 2019.



وقال إن الـ بيجو 301 التي بيعت بـ 300 ألف جنيه انخفضت لـ 280 ألف جنيه وحصل العملاء على 20 ألف جنيه، وأيضا حصلوا على 40 ألف جنيه في السيارات الكبيرة وهي بيجو 3008، بيجو 5008، مضيفا "أصبح العميل مطمئنًا لـ بيجو، وإذا حدث انخفاض للسعر في أي وقت سيحصل على حقه".



وكشف علام عن أسعار السيارات الـ بيجو، قائلا: يتراوح سعر بيجو 301 من 250 ألفا حتى 280 ألف جنيه فئة أولى وثانية، ويتراوح سعر بيجو 3008 من 500 ألف حتى 640 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر بيجو 5008 من 580 ألفا حتى 710 آلاف جنيه، مضيفا "الأسعار في المعارض متاحة بنفس سعر الوكيل".



وردا على حملة خليها تصدي، أكد علام أن حركة البيع متوسطة وليست منعدمة كما يدعي البعض، مضيفا "كثير من الناس يقبلون على الشراء خاصة عملاء بيجو نظرا لثقتهم في العلامة التجارية وفي الوكيل الرسمي".



وأعرب عن تمنيه انخفاض أسعار السيارات لكي تزيد حركة البيع أيضا، مضيفا "ولكن في الوقت ذاته حركة البيع تزيد عندما ترتفع أسعار السيارات لأن المواطنين يظنون أن انخفاض الأسعار يصاحبه انخفاض أكثر وبالتالي ينتظر ولا يشتري".



وقال إن الـ نيسان صني خفضت الأسعار 10 آلاف جنيه في شهر فبراير الماضي، قبل أن يزيدوا السعر مرة أخرى بعد الاقبال على الشراء ولذلك المسألة تتعلق بالعرض والطلب، موضحا أن التجار لن يستطيعوا تنزيل موديلات 2020 قبل أن يبيعوا 2019 أو على الأقل جزء كبير منه، على الرغم من أن الشركة الأم ستفرض عليهم ولكنهم لن يأخذوا كميات كبيرة، فإذا كان توكيل ما يحصل على ألف سيارة، سيأخذ 200 فقط لأنه لن يستطيع أن يضر نفسه.