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حوادث

شاهد.. جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:30 م
جهود وزارة الداخلية
جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة
مصطفى الرماح - محمد صبري
تمكنت الأجهزة الأمنية على مدار اليوم الثلاثاء 12 مارس، في كشف العديد من القضايا الجنائية والمخالفات المرورية، وضبط عدد من قضايا الخروج عن القانون، وعدد من تجار المخدرات بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لتحقيق الأمن، وإعادة الانضباط للشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على الظواهر السلبية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كل صور الخروج عن القانون.

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