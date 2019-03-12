بنوك وشركات كبرى تتولى رعاية الملتقى الشباب العربي والأفريقي

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 16-18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات ويتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كل من الشباب العربي والأفريقي، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.



ويعد البنك الأهلي المصري من الرعاة الرئيسيين للملتقي، ويشاركه بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، وشركة WE التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، حرًصا منهما على المشاركة الفاعلة والمثمرة في ملتقى الشباب العربي والأفريقي، مما يفصح عن الدور الوطني لهذه المؤسسات الكبيرة في عالم الاقتصاد ودورهما الريادي في مجال الأعمال.



وتشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى كلًا من المصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان وبنك فيصل الاسلامي المصري ويشارك أيضا كراعاه للملتقي البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الزراعي المصري وبنك قناة السويس وأيضًا بوصفهم من أبرز المؤسسات الرائدة في مصر.



ويشارك فى الرعاية الشركة المصرفية العربية سايب SAIB مصر وبنك التنمية الصناعية، ، والبنك المصري الخليجي EG Bank، وبنك بلوم مصر وبنك البركة إيمانا بدورهم القومي في دعم هذا الحدث الهام في ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.



وأكدت إدارة الملتقي أن الملتقى لا يكلف خزينة الدولة شيئًا، و يساعد في الترويج السياحي والثقافي لمدينة أسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام، كونها تم اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي 2019 خاصة أن الملتقى جاء تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي حقق نجاح كبير خلال نسختيه في شرم الشيخ 2017 و2018، سواء من حيث التسويق والترويج السياحي للمدينة، أو من خلال أجندته وفعالياته التي تدعو الي التواصل بين شباب العالم والتأكيد على رسالة السلام وقبول الآخر.



ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم "WYF Platforms" والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.



وتتناول أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.