وفاة والدة تركي آل الشيخ

تلقي تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، خبرًا حزينًا اليوم الثلاثاء بوفاة والدته بالرضاعة منذ قليل.



وكتب تركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله ".



وتابع: "أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ..”إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِْه رَاجِعُوْن".