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رياضة

نوران جوهر تتأهل لربع نهائي بلاك بول للإسكواش

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:49 م
بلاك بول للاسكواش
بلاك بول للاسكواش
ريهام بكير
تأهلت اللاعبة المصرية نوران جوهر إلى دور الثمانية من بطولة "سي آي بي بلاك بول" المفتوحة للاسكواش، والتي تقام حاليا في التجمع الخامس.

وتغلبت جوهر في دور الـ16 اليوم الثلاثاء على مواطنتها سلمى هاني بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 11-5 و11-3 و11-9 خلال 31 دقيقة، لتواجه المصرية هانيا الحمامي في ربع النهائي.

وتصنف بطولة بلاك بول ضمن فئة البطولات الذهبية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107ألف دولار.

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