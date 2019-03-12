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وكيل مكافحة المخدرات سابقا عن إحباط تهريب 6,5 طن حشيش: المهربين زي الفيروس.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:52 م
تهريب مخدر الحشيش
تهريب مخدر الحشيش
أيمن سيد
أشاد اللواء محمد ثروت، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، بإحباط تهريب 6,5 طن حشيش إلى داخل البلاد.

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"،اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية رصدت مركبا يحاول جلب شحنة كبيرة من الحشيش من إحدى الدول العربية.

وذكر "ثروت": "المهربين عاملين زي الفيروس بيطوروا نفسهم، وبيشوفوا قوات مكافحة المخدرات تطورت في إيه عشان يتخطوا هذا التطور".

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